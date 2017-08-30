﻿ В Москве нашли мумифицированное тело мужчины

Умерший мужчина 1962 года рождения пролежал в квартире одного из жилых домов по Университетскому проспекту около двух месяцев.
Мумифицированное тело мужчины, умершего около двух месяцев назад, обнаружили во вторник в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сказала Иванова.
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