﻿ Известный миллионер устроил стрельбу в московском отеле

Бизнесмен Умар Джабраилов задержан ночью в гостинице в центре города.
Полиция задержала в московском отеле бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации Умара Джабраилова, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, в отеле он стрелял в потолок из наградного пистолета. Бизнесмена задержали по подозрению в хулиганстве, возбуждено уголовное дело.
В результате инцидента никто не пострадал. По словам источника, Джабраилов имеет статус подозреваемого.
"Его могут лишить права на ношение наградного оружия, если суд примет такое решение", — добавил собеседник агентства.
В пресс-службе ГУМВД Москвы подтвердили факт инцидента с постояльцем одной из гостиниц, не уточняя его имени.
Умар Джабраилов – крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.
В 2004-2009 годах был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.
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