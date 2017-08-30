﻿ Белка и Бусинка в поиске дома

Волонтёры и читатели «Д» продолжают помогать животным. Постоянный дом после жизни на улице ищут собачка Белка и котёнок Бусинка.

Котёнок от доброй невесты

Бездомному котенку Бусинке повезло, что ее жалобный плач услышала Руслана Умирзакова [на фото].

– Вечером она бегала возле дома, а ночью я услышала ее крик. Котенку было больно, она не могла встать. Я забрала ее с улицы, обратилась за помощью в соцсетях, – рассказала куратор котенка Руслана.

Котенок испытывал сильную боль, у нее была сломана задняя лапка. На операцию и лечение котенку помогали собрать деньги через Интернет, помощь пришла даже из Алматы. От нашей акции «Я помогаю другу» мы передали для Бусинки 5 тысяч тенге. Бусинке поставили спицы. Позже гипс положили и на переднюю лапку.

Руслана скоро выходит замуж, но, несмотря на предсвадебные хлопоты, девушка взяла на себя уход за котенком. Она возила ее к ветврачу, на операцию, обеспечивает кошке уход и лечение. Единственное, за что переживает невеста, – скоро она не сможет ухаживать за котенком.

– Я выхожу замуж и переезжаю в другой город. Ищу доброго человека, кто возьмет Бусинку к себе и поможет ей окончательно выздороветь. Ей нужен послеоперационный уход, пока ей тяжело даже ходить в туалет. Она красивая, активная кошка, помогите вылечить ее и найти постоянный дом! »

Если вы хотите помочь Бусинке, обращайтесь по телефону: 8 701 483 5350

Собачка с сердечком на лбу





25 августа миниатюрную собачку Белку стерилизовали в «Четырех лапах», операция стоила 15 тысяч тенге. От актюбинских читателей по акции «Я помогаю другу» корреспондент передала 4 тысячи тенге. Волонтеры уверены, что стерилизация – самое гуманное средство для сокращения популяции бродячих животных, кроме того, стерильных собак охотнее забирают в добрые руки. Белку еще щенком прикормили на стройке. Когда строительство закончилось, были попытки найти собачке дом через Интернет, но на объявление никто не откликнулся. Строители уехали, собаку стала подкармливать волонтер Айман. Недавно выяснилось, что Белка родила, но куда делись щенки – неизвестно. От людей Белка видела не только хорошее, но и жестокость. В нее летели камни, ее пинали, поэтому людям Белка пока не особо доверяет. Но при хорошем отношении собака оттает, – говорит Валентина. Волонтеры забрали собаку с улицы и собрали деньги на стерилизацию. Сейчас Белка приходит в себя после операции, швы заживают. Собачка совсем миниатюрная, весит около 5 килограммов. На ее лбу четко вырисовывается пятнышко в форме сердечка. Лишний раз собачка не гавкает. Хорошо подойдет для квартиры.

Если хотите подарить собачке дом, обращайтесь по телефону: 8 775 353 7655