﻿ За одну и ту же воду платим и «Акбулаку», и «Трансэнерго»

За одну и ту же воду платим и «Акбулаку», и «Трансэнерго»

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За одну и ту же воду платим и «Акбулаку», и «Трансэнерго»

– У нас в домах горячей воды нет. Есть теплообменник, который нагревает воду. Это вода «Акбулака». Но в «Трансэнерго» с этого года решили брать с нас плату за эту же воду. Получается, мы платим за одну воду дважды: сначала «Акбулаку», затем «Трансэнерго» за то, что нагревают ее. И берут они с нас по городским тарифам, по 183 тенге за кубический метр. Это законно? Почему мы платим дважды?

– Карина

ОТВЕТ: – Подобные дома получают горячую воду, подогревая холодную воду через теплообменники. По постановлению областного акимата и приказу антимонопольной службы включена плата за подогрев воды для горячего водоснабжения. Тариф для населения на подогрев 1 кубометра воды по приборам учета горячего водоснабжения установлен 229,86 тенге для отопительного периода и 183,89 тенге (с НДС) для не отопительного периода. Мы действуем в рамках закона, – сообщила пресс-секретарь АО «Трансэнерго» Асель Арыстангалиева.

В четверг, 31 августа с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Наталья МАКЕЕНКО по телефону: 56-43-43.

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