﻿ Во время Курбан айта пустят дополнительные автобусы

Во время Курбан айта пустят дополнительные автобусы

Автор:
Во время Курбан айта пустят дополнительные автобусы

В Актобе 1 сентября, во время празднования Курбан айта, дополнительные автобусы будут развозить актюбинцев к местам покупки и забоя скота. Два автобусных маршрута будут в районе старой мечети и мечети «Нур Гасыр».

– Расположение автобусов для подвоза жителей города к местам реализации скота на праздник Курбан-айт: пр. Абулхаир хана в районе мечети «Нур Гасыр», будут 3 автобуса с 07:00, в направлении Мал базар. Второй в районе старой мечети по ул. Берсиева, 2 автобуса с 07:00 в направлении 41-го разъезда СПК «Айбек», – сообщили в гор­акимате.

В первые три дня Курбан айта приносят в жертву одно из животных: овцу, козу, корову или верблюда. Мясо делится на три части. Одну отдают бедным, вторая остается для семьи, а третья служит праздничным угощением для гостей.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
30.08.2017, 19:21
  
Сапарбаев поженил 50 пар в День Конституции
30.08.2017, 09:24
  
Сегодня казахстанцы празднуют день Конституции
28.08.2017, 15:49
  
Баурсаками и айраном будут угощать актюбинцев на проспекте Абая
28.08.2017, 17:06
  
Казахстану могут передать Египетский исламский университет
28.08.2017, 17:57
  
Короткие брюки и длинные бороды не запретят в Казахстане
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Поздравления первоклассникам принимаем до 4 сентября
Государственные газеты в Актобе печатались в типографии «беглого акима области» Бергея Рыскалиева
Машины ставить некуда, доходов не будет - хозяева СТО и автостоянки, у которых забирают земли:
Рыбак поймал 12-килограммового карпа
На мольбу о помощи из аварийного дома акимат ответил отпиской
После сюжета местного телеканала в Актобе возбудили уголовное дело 79
Суд по незаконной продаже газа отложили из-за прокуроров 2
В Актобе обнаружили труп мужчины
8-летняя девочка в Актобе выпала из окна 3 этажа 2
Замкомандира спецназа получил 6 лет за крышевание воров нефти 2