﻿ Бывшая учительница с 17-летним стажем стала мошенницей

Бывшая учительница с 17-летним стажем стала мошенницей

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Бывшая учительница с 17-летним стажем стала мошенницей

Она обещала актюбинцам хорошую работу в нефтяной сфере, брала деньги, но обещания не выполняла. Один безработный передал ей больше полутора миллионов тенге, чтобы устроиться в нефтяную фирму в Атырауской области, но остался без денег и без работы.

Безработный актюбинец Арсен (имя изменено) разослал по Интернету резюме в нефтяные компании еще в 2015 году. Позвонила незнакомка и сообщила, что есть возможность трудоустроиться оператором на завод в Атырауской области. Арсен должен был передать ей 1 миллион 235 тысяч тенге, и тогда он сможет приступить к работе уже через неделю. Доброжелательница говорила, что работает в отделе кадров.

Требуемую сумму безработный выслал ей на банковский счет в ноябре 2015 года. Потом терпеливо ждал, когда вызовут на работу. «Кадровик» сообщала, что в компании идут сокращения и просила потерпеть 3-4 месяца. А в июне 2016 года сообщила, что нужно еще 350 тысяч тенге для человека, без подписи которого трудоустройство невозможно. Арсен передал и эту сумму, все еще надеясь получить хорошую работу.

Все это время назначались даты выезда, мужчина даже покупал билеты на поезд в соседнюю область, но в последний момент посредница просила его подождать. За это время он рассказал приятелю, что у него есть знакомая, которая может трудоустроить на хорошую работу. Тот созвонился с ней и услышал, что за 700 тысяч тенге может устроиться логистом с зарплатой в 500 тысяч. Сразу перечислил требуемую сумму на банковский счет и заранее уволился с прежней работы, чтобы успеть уехать к сроку.

В итоге оба мужчины написали заявление в полицию лишь в мае 2017 года. Завладевшую их деньгами женщину задержали. Ею оказалась 46-летняя жительница Атырау Гульмира Кобландиева. Женщина не отрицала свою вину в мошенничестве. Рассказала, что 17 лет проработала учительницей в школе, потом начальницей отдела кадров в нефтяной компании в Атырау. Просила строго не наказывать, так как она сможет рассчитаться с потерпевшими после продажи квартиры в Атырау. Оба потерпевших в раскаяние подсудимой не поверили и попросили для нее самого сурового наказания.

22 августа суд приговорил Гульмиру Кобландиеву к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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