﻿ Актюбинец зарезал друга, узнав, что он любит его жену

Суд отправил его за решётку на 8 лет.

Трагедия случилась 9 июня в доме на улице Горпитомник. У Олега Е. и его гражданской супруги гостил их общий друг. Пили водку. Мужчины пошли курить на балкон, в ходе разговора гость сказал, что любит жену Олега. Такое признание Олег принял агрессивно, схватил нож и ударил им друга в живот. Рана оказалась смертельной, мужчина упал, истекая кровью, и умер до приезда врачей.

В суде Олег говорил, что с погибшим был знаком с детства, жили рядом. Что именно друг сказал про его супругу, что происходило после удара ножом, подсудимый не помнит.

Мать погибшего рассказала в суде, что ее супруга в 1993 году убили в ходе пьяного застолья. Почти так же теперь умер и сын. Он часто выпивал, она ругала его. Женщина заявила, что не имеет претензий к зарезавшему ее сына человеку, просила для него наказание помягче.

24 августа суд приговорил Олега Е. за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.