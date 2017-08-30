﻿ Народный репортёр. За Мартуком горит степь

29 августа днем загорелась лесополоса около мусорного полигона в нескольких км от Мартука. Степные пожары бушуют уже несколько дней. Отдыхающие бросают окурки и оставляют после себя пламя.

Место: Мартукский район.

Дата: 29 августа 2017 г.

Автор: Юрий.

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