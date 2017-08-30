﻿ В облакимате сообщили: вони в Актобе больше нет, виновники установлены и наказаны

У замакима области Бекенова появилась аллергия из-за вони в Актобе. Рабочая группа по выявлению причин зловония и их устранению оштрафовала загрязняющие предприятия. Мелкие ИП-шки боятся, что так их скоро разорят.

В областной акимат пригласили экологов, руководителей предприятий, активистов и представителей бизнеса. Совещание решили провести в тайне от СМИ, хотя тема устранения неприятного запаха волнует горожан, и они имеют право знать о ситуации. В начале собрания люди узнали, что у замакима области Бекенова появилась аллергия от вони в Актобе.

– Люди задают вопрос: вы сами чувствуете этот запах? Конечно, чувствую, у меня самого аллергия, и я так же переношу этот запах, как и другие, – признался заместитель акима области. – Я сам, как житель, почувствовал изменения. В последние две недели наблюдаю, запаха уже нет. Мы дисциплинировали предприятия. Мы бизнес долгое время не трогали, но некоторые предприниматели недобросовестны, стали канализационные стоки засорять. Департамент экологии оштрафовал 40 компаний на сумму от 40 до 70 МРП. Некоторые не имеют жироуловителей или не используют их.

После этого главный эколог области доложил о результатах проверки предприятий.

– Последние анализы показывают, что на спиртзаводе выбросы в 7 раз упали. Все наши проверки действуют по закону, ст. 94 ч. 2 Водного кодекса, ст. 199 Экологического кодекса, – отчитывается Жаксыгали Иманкулов [на фото сверху]. – Мы продолжим проверку предприятий. Будем отбирать пробы на превышение концентрации в 135 субъектах бизнеса. Еженедельно будем изучать результаты анализов и по ним будем определять, какие предприятия. Мы будем внепланово проверять предприятия, если отсутствуют локально-очистные системы, если превышение концентрации зафиксируется, «Акбулак» направляет извещение о принятии мер по снижению концентрации загрязняющих веществ, – сказал гл. эколог Жаксыгали Иманкулов и добавил, что он знает, что на некоторых предприятиях есть локально-очистные сооружения, но ими не пользовались и даже не знали, что их нужно разбирать и чистить.

После докладов модератор собрания, видимо, вспомнил о недовольстве журналиста «Диапазона» в связи с попыткой скрыть собрание от СМИ.

– И еще, организуйте пресс-конференцию, на ней будете объяснять, что сделано и что предстоит сделать. Неделю срока, чтобы организовали хорошую пресс-конференцию для журналистов. Чтобы была масса журналистов, масса вопросов, через СМИ мы должны докладывать о работе, – поручил Кайрат Бекенов [на фото снизу].

Замакима поблагодарил инициативную группу «Плохой воздух в Актобе». Чиновник отметил, что после письменного обращения активистов экологи и другие госорганы задвигались и стали принимать жесткие меры к предприятиям-загрязнителям. Создатель группы Ерик Орамахов поблагодарил Бекенова за то, что теперь появились ответы на вопросы откуда вонь, кто виноват и что делается.

Представители бизнеса пожаловались замакима, что из-за крупных штрафов не могут купить оборудование и их бизнес терпит убытки. Однако Кайрат Бекенов твердо дал понять, что они должны не допускать выбросов загрязняющих веществ. На совещании подчеркнули, что вклад в появление вони вносят и рестораны, где нет жироуловителей, и предприятия по производству подсолнечного масла и молочных продуктов.

За загрязнение экологии города экологи штрафуют физлица на 10 МРП, малый бизнес – на 40 МРП, средний бизнес – на 70 и крупный – на 200 МРП.