﻿ Если в образовании есть блат, то всё, не будет будущего - аким области Сапарбаев

На фото: 28 августа. Дети из Мартукского района показывают, какой урожай вырастили они на пришкольном участке, какой собрали мед на своей пасеке. || Фото автора





Л. Ильчевская, директор Ащелисайской школы: «Все зависит от учителя, он должен быть лидером».

На августовской конференции учителей сельские дети рассказали, как разводят пчёл и кроликов, а городские – как учат 3 языка. Аким области сообщил: в Актобе появится лагерь, работающий весь год, частная физматшкола начнёт принимать детей из аулов в интернат. Сапарбаев попросил учителей занимать детей культурой и спортом. Тогда не будет преступности, судимости, беременных девочек, сказал он.

Начну с детей Полтав­ской школы. Школа эта в 50 км от Мартука, мы о ней писали 4 года назад («Дом, куда хочется возвращаться» «Д» от 25.09.13). Из поселка последние годы люди стали уезжать, детей осталось мало, и школа была на грани закрытия. И что придумали учителя? Они стали брать к себе детей из других сел, собирали их по дачам в Актобе. В 2013 году в Полтавской школе появилось 13 новичков. Ребенка на воспитание взяли директор, учителя, повар и техничка. Школу не закрыли. По успеваемости она считается одной из лучших в районе. Сегодня здесь целая коммуна. Дети во дворе сажают огород, рядом – яблони. Урожай идет в столовую. В этом году прямо во дворе появилась пасека.

– Весной выпускник школы Павел Бойко подарил школе 3 семьи пчел. Мы не знали, что с ними делать, – рассказывает учитель Дина Шапенова. – Учитель по технологии и директор школы Классен Иван Викторович соорудил с детьми ульи, поставил на пришкольном участке. Уже 3 года дети выращивают там капусту, морковь, картошку, есть яблони. И дело пошло. За первую качку мы собрали около 40 литров меда. Продали, купили доски для ремонта спортзала. Остальное – детям. С 1 сентября в столовой будет мед.

– Зимой пчел мы содержать не сможем. Их около 12 тысяч штук. К зиме они «уйдут» сами, весной мы купим новых, – объясняет директор школы Классен. – Через детей мы привлекаем к новому делу родителей, обеспечиваем их занятость. У нас не было ни одного пчеловода, сейчас их четверо. Пасека прямо во дворе школы. Все знают правила безопасности. Не маши руками, не разговаривай и пчелы тебя не тронут.

В Полтавской школе еще разводят кроликов. 200 кило диетического мяса уже пополнили запасы школьной столовой. К новому году ожидается приплод. Детенышей раздадут детям, чтобы разводили их вместе с родителями. В Полтавке появилась новая возможность зарабатывать на жизнь. В планах разведение перепелок, посев подсолнечника и зерновых.

– Для нас важно подготовить детей к жизни. Я сам в школе получил права тракториста. В 90-х очень пригодилось, – говорит директор школы.

Дети-предприниматели из Мартука на выставке, которую организовали на августовской конференции учителей, привлекли особое внимание.

– Японцы очень гордятся тем, что дают школьникам мед, нужный для развития умственных способностей, – выступала Лариса Ильчевская, директор Ащелисайской школы. – Я посмотрела на соседей из Мартукского района и подумала: почему и нам пчеловодством не заняться? Мы тоже хотим раздавать детям мед.

От меда и пасеки директор школы плавно перешла к обновленной школьной программе. Это и было основной темой конференции учителей. «Обновленка» дошла и до отдаленных школ. К 1 сентября там подключают вай-фай, готовят видеопроекторы и другие технические средства, без которых урок теперь не урок. Но, напомнила директор, все зависит от личности учителя. Чтобы дети за ним пошли, он должен оставаться лидером.

Лариса Ильчевская говорила эмоционально, без бумажек, и подуставший от официальных речей зал немного оживился, микрофон попросил аким области Сапарбаев.

– Спасибо вам за настоящее учительское выступление, – сказал он. – В Японии с 47 года с детского сада ребенку ежедневно дают 15 граммов меда и 200 граммов молока. Лет 6-7 назад мы в ВКО начали давать детям молоко. Я уже говорил руководителю управления образования, чтобы такое внедрили и у нас. Надо начать с детей из малоимущих и многодетных семей.

Говорил глава области не только о молоке и меде. Он поблагодарил учителей за труд и упрекнул, что родители привыкли на них вешать все проблемы. Далее аким перешел к вопросам кадров, закрытия школ и организации досуга школьников.

– То, что не хватает учителей, когда есть свой университет, неправильно, – сказал Сапарбаев. – Студентам нужна практика, ее мало. Я дал задание управлению образования работать с вузами. Мы говорим о трехъязычии, а для этого нужны кадры, учебники и база. В области строятся 24 школы, 14 сдадут в этом году, 9 из них – к 1 сентября. Мы поставили задачу, чтобы в ближайшие 2-3 года не было 3-сменных и аварийных школ. Очень важно занять детей спортом и культурой. Тогда не будет преступности, судимости, беременных девочек. Сейчас поднимают проблемы малокомплектных школ. Мы на них не экономим. Важно качество знаний. Надо строить интернаты, организовать подвоз. В городе начнем строительство круглогодичного лагеря. Будем приглашать туда детей из других республик. Физматшкола частная будет строить интернат, чтобы там могли учиться дети из сел. И не надо туда принимать по блату. Если в образовании есть блат, то все, не будет будущего. В образовании, здравоохранении, культуре, спорте блата не должно быть. Еще одна проблема – дети, оставшиеся без родителей. Мы должны оказывать им внимание. Особенно тем, кто живет в селах. К учителям и руководителям пенсионного возраста нужен индивидуальный подход. Если учитель хороший, может работать, пусть работает, – заключил аким.

Биолог из Алги Роман Кузембаев [на фото] рассказал, как, проработав 12 лет в школе, снова стал студентом, пошел на иняз. Сегодня биологию он преподает на иностранном.

Ученик 21-й СШ Кали Нур, побывавший в Америке, рассказал, чем отличается зарубежное образование.

– В физике более 500 формул, мы изучаем 200, американский школьник 100, там познают науку через практику, – говорил школьник.

Руководитель управления образования Сауле Омербекова доложила, что в прошлом году по обновленной программе проучились более 15 тыс. первоклашек. Теперь на «обновленку» перейдут ученики 2, 5, 7 классов. Число детей растет, в 16 школах детям приходится учиться в 3 смены. В области не хватает учителей математики, русского языка, химии. 83 вакансии заняли пенсионеры. Говоря о проблемах, руководитель управления образования старалась не называть конкретные цифры. Говорила, что на работу частных садиков «поступает определенное количество жалоб», что качество знаний в малочисленных школах оставляет желать лучшего, «определенное количество учителей» на тестировании показали пробелы в знаниях, учителя русского языка показали не самый высокий результат.

Уже послезавтра в школах пройдут линейки и начнется учебный год – гонка за показателями и рейтингами.